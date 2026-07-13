Sicurezza stradale il 12 novembre torna The Social Crash Event | talk online per studenti e docenti

Notizia in breve

Il 12 novembre alle 11 si terrà online la seconda edizione di “The Social Crash Event”, un talk show dedicato alla sicurezza stradale. L’evento è promosso dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS e si rivolge a studenti e docenti. La manifestazione si svolge in forma digitale e si concentra sui temi legati alla prevenzione degli incidenti e alla sensibilizzazione sulla sicurezza sulle strade.