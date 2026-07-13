Sicurezza stradale il 12 novembre torna The Social Crash Event | talk online per studenti e docenti
Il 12 novembre alle 11 si terrà online la seconda edizione di “The Social Crash Event”, un talk show dedicato alla sicurezza stradale. L’evento è promosso dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS e si rivolge a studenti e docenti. La manifestazione si svolge in forma digitale e si concentra sui temi legati alla prevenzione degli incidenti e alla sensibilizzazione sulla sicurezza sulle strade.
L’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS propone la seconda edizione di “The Social Crash Event”, il talk show online dedicato alla sicurezza stradale, in programma giovedì 12 novembre 2026 alle ore 11. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
He Admitted to Everything During Interrogation | Police Chase Bodycam
Notizie e thread social correlati
Legalità e sicurezza stradale: Polizia Locale e carabinieri incontrano gli studentiA Carovigno, circa 200 studenti delle classi quinte di due istituti comprensivi hanno partecipato a un seminario sulla legalità, organizzato dalla...
Sicurezza stradale a Caivano: studenti protagonisti nel progetto “Guida ResponsabilMente” all’Istituto MoranoGli studenti dell’Istituto Morano di Caivano hanno partecipato all’ultimo appuntamento del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città...