Sicurezza stradale a Caivano | studenti protagonisti nel progetto Guida ResponsabilMente all’Istituto Morano

Gli studenti dell’Istituto Morano di Caivano hanno partecipato all’ultimo appuntamento del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli in collaborazione con l’Università Federico II, l’ASL Napoli 2 Nord e diverse autoscuole. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida attraverso incontri formativi e attività pratiche. L’evento si è svolto nell’ambito di un percorso finalizzato a promuovere la sicurezza stradale.

Ultimo incontro del progetto promosso dalla Città Metropolitana di Napoli con Università Federico II, ASL Napoli 2 Nord e autoscuole per educare alla guida sicura. La Città Metropolitana di Napoli incontra gli studenti per promuovere comportamenti sicuri alla guida. Si terrà domani, martedì 5 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano l’ultimo appuntamento del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma nazionale ANCI sulla mobilità sicura. Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, i docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli apriranno i lavori con una sessione sulla promozione dei comportamenti responsabili alla guida.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sicurezza stradale a Caivano: studenti protagonisti nel progetto “Guida ResponsabilMente” all’Istituto Morano Notizie correlate Sicurezza stradale, domani al Cavalcanti di Napoli il progetto “Guida ResponsabilMente”La Città Metropolitana di Napoli incontra gli studenti dell’istituto alberghiero per promuovere comportamenti sicuri alla guida Si terrà domani,... Leggi anche: La Coldiretti Campania incontra gli studenti dell’Istituto Morano al Parco Verde di Caivano Contenuti e approfondimenti Guida ResponsabilMente: il progetto sulla sicurezza stradale, all’ISIS Caruso di NapoliL'iniziativa, parte del piano nazionale ANCI per la Mobilità Sicura, mira a trasformare la consapevolezza dei ragazzi in comportamenti concreti al volante. Ad accogliere la delegazione, la dirigente ... ilmattino.it Puntare a una guida responsabile con la sicurezza compartecipataConcludiamo con il comandante della Polizia stradale di Bergamo, Mauro Livolsi, questo avvicinamento al nuovo Codice della strada e ai comportamenti che dovrebbe guidare. In definitiva, la scommessa ... bergamonews.it