Per i deputati FdI l’arrivo di 180 nuovi agenti è “il segno tangibile dell’impegno del governo Meloni”. L’opposizione ribatte sostenendo che è “l’ennesimo schiaffo del centrodestra i cittadini”. Il presidente della Regione, Attilio Fontana specifica che “servirebbero più di 500 agenti” Si è acceso il dibattito in merito alladistribuzione degli agenti di forze dell’ordine. Il piano del ministero dell’Interno assegna allaLombardia 180 agenti dei tremila nuovi in servizio da agosto. Il presidente della regione, Attilio Fontana ha ribadito che in Lombardia “servirebbero più di 500 agenti”, sottolineando che “si tratta di una questione matematica. Se andiamo in base alle popolazione ce ne dovrebbero essere più di 500. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sicurezza Lombardia, il Viminale risponde a Fontana: “Presto altri agenti”

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