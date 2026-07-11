Il governatore della regione ha criticato il Viminale per aver assegnato solo 180 agenti di polizia alla sua area, definendoli insufficienti. Secondo lui, Lombardia e Milano sono ancora sottovalutate nelle assegnazioni, nonostante le richieste di maggiori risorse. La polemica riguarda la distribuzione delle nuove forze di sicurezza e la percezione di una mancanza di attenzione nei confronti di queste zone.

Il governatore Attilio Fontana contro il Viminale e, dunque, il ministro Piantedosi. Il tema del contendere è la distribuzione dei nuovi organici di polizia sul territorio nazionale e la quota “penalizzante” per la Lombardia, dove arriveranno 180 agenti sui tremila totali, solo il 6% nonostante nella regione, dove si produce il 23% del Pil, viva il 17% della popolazione italiana. "Non si può fare finta di nulla di fronte a questa sottovalutazione. Questa scelta - ha aggiunto - riflette una logica che non sa leggere il territorio". Lo stupore di Fontana . "In termini generali non può che essere visto positivamente il piano di rafforzamento degli organici sui territori annunciato dal Viminale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Fontana contro il Viminale: “Troppo pochi 180 nuovi agenti di polizia. Lombardia e Milano ancora sottovalutate”

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