Il presidente di regione ha commentato la distribuzione dei 3.000 nuovi agenti di polizia annunciati dal Viminale, affermando che alla Lombardia spettano solo 180 unità. Secondo quanto dichiarato, questa assegnazione penalizzerebbe la regione rispetto ad altre aree del paese. La polemica riguarda la ripartizione delle risorse tra le diverse regioni italiane e la percezione di una distribuzione iniqua. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata per chiarire i criteri di assegnazione.

È polemica sulla distribuzione dei nuovi agenti di polizia destinati alle questure e ai commissariati italiani. Ad aprire il fronte è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che definisce «penalizzante» il piano del ministero dell'Interno: alla regione saranno assegnati 180 dei circa 3 mila poliziotti che entreranno in servizio ad agosto al termine del 233° corso allievi. Per il governatore, la quota destinata alla Lombardia — circa il 6 per cento del totale — non è coerente con il peso della regione. «Non si può fare finta di nulla di fronte a questa sottovalutazione», afferma Fontana. «Questa scelta riflette una logica che non sa leggere il territorio». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Fontana contro il piano del Viminale: «Alla Lombardia solo 180 nuovi poliziotti su tremila, noi penalizzati»

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