Sicurezza a Bergamo 10 tra spaccate e furti in 17 giorni | un colpo ogni 48 ore

A Bergamo, negli ultimi diciassette giorni, sono stati segnalati dieci episodi tra furti e tentativi di furto, con un ritmo di circa uno ogni due giorni e mezzo. Le rapine sono avvenute in diversi esercizi commerciali e locali pubblici, tra cui un bar in via Paglia nella notte tra il 3 e il 4 maggio, un negozio di ottica e un ristorante nelle prime ore del 21 maggio. La serie di eventi ha coinvolto diverse zone della città, creando preoccupazione tra i residenti.

Finora se ne contano dieci tra spaccate e colpi in soli diciassette giorni. Quelli denunciati. Dal furto al Caffé di via Paglia, nella notte tra il 3 e il 4 maggio, fino alla spaccata all’Ottica Savoldi e al colpo al ristorante “Al Cavatappi” nelle prime ore del 21 maggio. Una sequenza che non soltanto allarma, ma spaventa. Scassi, vetrine distrutte e fondi cassa portati via: nelle ultime settimane il centro cittadino è stato attraversato da una vera escalation di raid notturni concentrati nel raggio di pochi chilometri. E mentre cresce la preoccupazione dei residenti, sono soprattutto i commercianti a vivere un clima di continua tensione, tra danni economici e il timore costante di ritrovarsi la mattina davanti all’ennesima attività colpita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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