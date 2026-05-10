Risse furti e spaccate a Bergamo La sindaca Carnevali al Viminale | più forze dell’ordine
A Bergamo si apre una discussione sulla sicurezza pubblica dopo alcuni eventi criminosi avvenuti nel centro città, tra cui una spaccata in una boutique di alta moda e un furto in un negozio di strumenti musicali. La sindaca ha scritto al Viminale chiedendo un aumento delle forze dell’ordine per fronteggiare la situazione. Nei giorni scorsi sono stati segnalati anche episodi di risse e danneggiamenti, alimentando il dibattito sulla presenza delle forze di polizia in zona.
Bergamo – Si accende sul fronte politico il dibattito sulla sicurezza nel centro di Bergamo dopo la spaccata dei giorni scorsi alla boutique di Tiziana Fausti (rubate 50 borse per un valore di 300mila euro) e il colpo al negozio musicale Daminelli. https:www.ilgiorno.itbergamocronacaspaccata-furto-negozio-centro-cbfvb2p0 La sindaca Elena Carnevali ha inviato una lettera al ministro Piantedosi c hiedendo un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Il senatore del Pd Antonio Misiani ha invece annunciato di voler presentare un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno: “La preoccupazione dei residenti e dei commercianti non può essere ignorata e impone una risposta da parte del governo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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