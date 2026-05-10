Risse furti e spaccate a Bergamo La sindaca Carnevali al Viminale | più forze dell’ordine

A Bergamo si apre una discussione sulla sicurezza pubblica dopo alcuni eventi criminosi avvenuti nel centro città, tra cui una spaccata in una boutique di alta moda e un furto in un negozio di strumenti musicali. La sindaca ha scritto al Viminale chiedendo un aumento delle forze dell’ordine per fronteggiare la situazione. Nei giorni scorsi sono stati segnalati anche episodi di risse e danneggiamenti, alimentando il dibattito sulla presenza delle forze di polizia in zona.

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