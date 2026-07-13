Sicuramente cercherò qualcun altro | Simone Vagnozzi è chiaro sul futuro con Sinner senza Cahill

Simone Vagnozzi ha detto che, se Darren Cahill lasciasse il team di Jannik Sinner a fine stagione, cercherà qualcun altro. La frase è stata pronunciata in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui nomi possibili. La dichiarazione si concentra sulla volontà di trovare un nuovo allenatore nel caso in cui Cahill smetta di collaborare con Sinner. Vagnozzi non ha specificato tempi o modalità della ricerca.

Simone Vagnozzi è molto chiaro, qualora Darren Cahill dovesse decidere di ritirarsi a fine stagione e dunque abbandonare il team di Jannik Sinner, lui andrebbe subito alla ricerca di un altro coach con cui smezzare lavoro e soprattutto giorni al seguito del campione azzurro: "Un anno intero io non ce la faccio come persona, da solo, è anche giusto che ci sia un'altra persona dove ci diamo il cambio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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