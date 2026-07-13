Siamo campioni del mondo!

Un tennista ha vinto il suo secondo titolo a Wimbledon, tornando a conquistare il torneo dopo averlo già vinto in passato. La vittoria rappresenta il secondo alloro nel prestigioso torneo inglese. La presenza del giocatore nel ristretto gruppo di atleti che sono riusciti a ripetersi in questa competizione è stata evidenziata da alcuni commentatori. La vittoria è stata ufficializzata con l’annuncio sui canali ufficiali del torneo.

Grazie, Jannik. Per tante cose, non una sola. Per aver vinto, ovvio. Anzi, rivinto, ché da ieri rientri nella strettissima cerchia di coloro che hanno concesso il bis a Wimbledon, mica il torneo della parrocchia. E per come ci sei riuscito, ovvero giocando un torneo in crescita lenta e costante, con partite diventate più solide strada facendo e rispedendo al mittente i mugugni dei soliti infedeli che «non è lui», «fa fatica», «si salva solo grazie al servizio», «così non andrà lontano» ma poi lontano ci è andato eccome, anzi lontanissimo. E ha vinto un altro slam, il quinto. E nel 2026 ha perso solo tre partite di cui una per “cortocircuito fisico”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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