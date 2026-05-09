Prima della partita contro la Lazio, Cristian Chivu ha dichiarato che l’Inter, campione d’Italia in carica, deve rispettare al massimo la competizione. Ha anche ricordato la perdita di una leggenda interista, Beccalossi, sottolineando il legame tra il passato e il presente del club. Il difensore ha rilasciato queste parole durante un’intervista a DAZN, prima dell’inizio della 36ª giornata di Serie A 202526.

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© Calcionews24.com - Inter, Chivu prima della Lazio: «Siamo campioni d’Italia ma dobbiamo onorare al meglio la competizione. Con Beccalossi il mondo Inter ha perso una leggenda»

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