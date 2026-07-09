i campioni del mondo del 2006 subito dopo i mondiali

Il 9 luglio 2006, la nazionale italiana di calcio vinse la finale dei Mondiali battendo la Francia. La partita si concluse con un pareggio e fu decisa ai rigori. Entrambe le squadre evitarono di rischiare troppo durante i novanta minuti regolamentari. La vittoria portò il titolo mondiale alla squadra italiana, che si impose sui francesi in una sfida equilibrata.

Il 9 luglio del 2006, vent’anni fa, la Nazionale italiana maschile di calcio diventò campione del mondo battendo la Francia nella finale dei Mondiali. Fu una partita molto equilibrata, in cui entrambe le squadre non vollero correre troppi rischi. Finì 1-1, fecero gol Zinedine Zidane su rigore, calciato con un cucchiaio, e Marco Materazzi di testa, e infine vinse l’Italia ai rigori. La partita è ricordata, tra le altre cose, per la testata che Zidane diede a Materazzi e per una telecronaca molto intensa di Fabio Caressa e Giuseppe “Beppe” Bergomi per Sky Sport. «Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene», urlò Caressa piangendo subito dopo il rigore decisivo segnato da Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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