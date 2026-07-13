Si tuffa nelle acque del fiume Ticino davanti ai suoi familiari e scompare | 59enne trovato morto

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è annegato nel fiume Ticino a Cuggiono, in provincia di Milano, dopo essersi tuffato nelle acque davanti ai familiari. La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio e il corpo è stato recuperato poco dopo. Non sono stati segnalati altri feriti o coinvolgimenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.