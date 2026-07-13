Si tuffa nelle acque del fiume Ticino davanti ai suoi familiari e scompare | 59enne trovato morto

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 59 anni è annegato nel fiume Ticino a Cuggiono, in provincia di Milano, dopo essersi tuffato nelle acque davanti ai familiari. La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio e il corpo è stato recuperato poco dopo. Non sono stati segnalati altri feriti o coinvolgimenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Un uomo di 59 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nelle acque del Ticino a Cuggiono, comune in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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