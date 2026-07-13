Si tuffa nelle acque del fiume Ticino davanti ai suoi familiari e scompare | 59enne trovato morto
Un uomo di 59 anni è annegato nel fiume Ticino a Cuggiono, in provincia di Milano, dopo essersi tuffato nelle acque davanti ai familiari. La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio e il corpo è stato recuperato poco dopo. Non sono stati segnalati altri feriti o coinvolgimenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un uomo di 59 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nelle acque del Ticino a Cuggiono, comune in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tragedia nel pomeriggio a Cuggiono, in provincia di Milano, dove un bagnante si è tuffato nelle acque del fiume Ticino senza più riemergere. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato un elicottero del reparto volo di Mal x.com
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