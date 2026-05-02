Tragedia nel Lago di Como si tuffa dal pontile e scompare | trovato morto a Mandello

Un uomo si è tuffato da un pontile nel Lago di Como e non è più riemerso. Dopo alcune ore di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato a Mandello. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti, e sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per le indagini del caso. La vittima aveva circa 40 anni ed era residente nella zona.

Una tragedia nel Lago di Como, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi tuffato senza più riemergere. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, a Mandello del Lario.L’allarme è scattato attraverso il numero unico di emergenza 112, quando è stato segnalato che un bagnante, dopo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: paura per le sorti di un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paura nel lago di Bracciano: donna rischia di annegare, salvata da un militare dell'Esercito; Gli 007 morti nel Lago Maggiore, il Mossad rivela: Il nostro agente impegnato contro l'Iran; Barca ribaltata sul Lago Maggiore nel 2023, il Mossad rivela: Il nostro agente impegnato contro l'Iran; Nell'incontro tra spie dove morì la triestina Tiziana Barnobi si pianificava l'operazione del Mossad contro l'Iran. Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneLa tragedia nel lecchese: il giovane stava facendo il bagno con gli amici. Dispiegato un massiccio intervento di soccorso per cercarlo ... msn.com Lago di Como, turista tedesco salva i figli e poi sparisce sott’acquaTragedia nel pomeriggio di ieri sul ramo lecchese del lago di Como, davanti a Dorio. Un turista tedesco di 55 anni è disperso dopo essersi tuffato in acqua per salvare i due figli piccoli. L’uomo, che ... blitzquotidiano.it Buongiorno da quel ramo del lago di Como che volge a ponente! Buon primo maggio a tutti. - facebook.com facebook