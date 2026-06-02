si tuffa e scompare trovato morto

Un turista straniero è stato trovato morto sulla spiaggia del Lido di Volano, dopo essersi tuffato e scomparso. È la seconda tragedia in meno di 24 ore, dopo la morte di un turista modenese di 69 anni colto da malore domenica al Lido delle Nazioni. Il corpo senza vita è stato rinvenuto ieri mattina sulla spiaggia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Ancora una tragedia del mare, la seconda nel giro di nemmeno 24 ore. Dopo la morte di Stefano Benati, turista modenese di 69 anni stroncato da un malore domenica al Lido delle Nazioni, ieri mattina il corpo senza vita di un villeggiante straniero è stato trovato sulla spiaggia del Lido di Volano. L’uomo – Krzysztof Prokop, 63enne polacco – era andato in spiaggia nel tardo pomeriggio di domenica, probabilmente per l’ultimo bagno della giornata, senza fare ritorno. La moglie, con la quale era in vacanza in camper, preoccupata nel non vederlo rientrare ha dato l’allarme. La segnalazione ha fatto scattare la macchina delle ricerche, sia in terra che in mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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