Un uomo ha rapinato una giovane, spacciandosi per carabiniere e portando via gioielli e orologi per circa 30.000 euro. La vittima ha subito il furto in casa, dove l’uomo si è presentato con un tesserino falso e ha preteso di controllare i beni. Dopo aver arraffato il bottino, si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e arrestato il sospetto poco dopo.

SIENA – Non si ferma l’azione di prevenzione e contrasto dell’Arma contro i vili reati commessi ai danni della cittadinanza. Muovendosi in perfetta sinergia con le direttive strategiche tracciate dalla pefettura di Siena, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno risolto in tempi record un grave episodio di truffa nel cuore della città, traendo in arresto un cittadino italiano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata. L’episodio si è consumato nell’abitazione di una giovane residente. Un malintenzionato l’ha contattata telefonicamente spacciandosi per un appartenente all’Arma. Un copione purtroppo noto e subdolo, messo in atto con l’unico obiettivo di disorientare la malcapitata, carpirne la fiducia e farsi consegnare con l’inganno l’oro e i preziosi custoditi in casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Si spaccia per carabiniere e porta via gioielli e orologi per 30mila euro a una giovane: arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si finge carabiniere e porta via migliaia di euro di gioielli ad un'anziana, arrestato 20enneUn giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un’anziana, fingendosi un carabiniere.

Imola, 16enne si finge carabiniere e ruba a un anziano gioielli per seimila euro: arrestato per estorsione aggravataUn ragazzo di 16 anni si è presentato a un anziano fingendosi un carabiniere e ha rubato gioielli per circa 6.

Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere, ma la vittima è un vero militare: arrestato 36enne; Truffa del finto carabiniere. La vittima dà l’allarme. Arrestato un diciannovenne; Sedicenne si spaccia per finto carabiniere e ruba 6mila euro di gioielli a un anziano: arrestato; Si spaccia per cliente abituale e ordina 2.000 euro di pezzi di ricambio, arrestato 34enne.

Si spaccia per carabiniere e porta via gioielli e orologi per 30mila euro a una giovane: arrestatoSIENA – Non si ferma l'azione di prevenzione e contrasto dell'Arma contro i vili reati commessi ai danni della cittadinanza. Muovendosi in perfetta sinergia con le direttive strategiche tracciate dall ... msn.com

Immigrazione in Italia: un problema serio per la sicurezza? O solo percezione (ingigantita da alcuni casi di risorse problematiche)? Come gestirlo? reddit

Si spacciano per carabinieri e truffano un'anziana a Chiaravalle: due denunciatiUna truffa ben orchestrata ha colpito la comunità di Chiaravalle il 6 luglio 2026, dove un'anziana di 85 anni è stata vittima di un inganno perpetrato da due uomini. Questi, spacciandosi con astuzia p ... it.blastingnews.com