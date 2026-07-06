Un ragazzo di 16 anni si è presentato a un anziano fingendosi un carabiniere e ha rubato gioielli per circa 6.000 euro. Dopo aver individuato la vittima, ha agito con questa scusa e ha portato via i beni. Successivamente, è stato arrestato con l’accusa di estorsione aggravata. Il fatto si inserisce in un quadro di episodi simili ripetuti, che coinvolgono anche minorenni.

Un modus operandi sentito purtroppo tante, tantissime volte, che continua a essere messo in atto e che coinvolge anche giovanissimi. Minori addirittura. Come l’ultimo caso in ordine di tempo: una truffa del finto carabiniere da parte di un 16enne italiano ai danni di un anziano di 78 anni a Imola, alla fine sventata dai carabinieri e conclusasi con l’arresto del minore. Per ripercorrere l’episodio è necessario partire, come spesso succede, da una telefonata, ricevuta dalla vittima da parte di un sedicente rappresentante delle forze dell’ordine (ancora ignoto), impegnato a suo dire nelle indagini su una presunta rapina in gioielleria. ... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Imola, 16enne si finge carabiniere e ruba a un anziano gioielli per seimila euro: arrestato per estorsione aggravata

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