I carabinieri di Cannara hanno smantellato un gruppo criminale specializzato in furti con destrezza, coinvolgendo anche il titolare di un’agenzia di autonoleggio romana. L’indagine, durata diversi mesi, ha portato all’arresto di numerosi componenti del gruppo e alla scoperta di un sistema organizzato per compiere i furti. Gli investigatori hanno sequestrato oggetti rubati e documenti riconducibili alle attività illecite, oltre a individuare il ruolo del noleggiatore nel supporto logistico alle operazioni.

Cannara (Perugia), 13 luglio 2026 – I carabinieri di Cannara, al termine di una complessa indagine, hanno disarticolato un gruppo criminale dedito ai furti con destrezza, che si avvaleva del supporto logistico di un’agenzia di autonoleggio romana. L’attività investigativa, avviata lo scorso 1° aprile dopo un furto in un supermercato di Cannara ai danni di un’anziana, ha permesso di ricostruire il “modus operandi“. La vittima, mentre faceva spesa, era stata derubata del portafoglio contenente denaro, documenti e carte di pagamento. La tempestiva analisi dei sistemi di videosorveglianza interni al negozio ha consentito ai militari di identificare le autrici del reato: una 37enne e una 25enne, straniere, le quali, subito dopo il fatto, si erano allontanate a bordo di un’utilitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sgominata la “gang” dei furti, finisce nei guai anche il titolare di un noleggio-auto

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