Furti nei parcheggi dei centri commerciali e le stazioni di servizio in autostrada nei guai 2 persone

Due persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una serie di furti nei parcheggi di centri commerciali e stazioni di servizio in autostrada. Gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e Caserta Nord hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini hanno portato alla misura cautelare, che riguarda i sospettati coinvolti in attività di furto nelle aree di sosta.

Gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Napoli e della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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