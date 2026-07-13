Sfera Ebbasta tour 2027 | le date dei concerti attesi in tutta italia

Alle 14 di lunedì 13 luglio, sono stati messi in vendita i biglietti per il tour 2027 di Sfera Ebbasta. Le date dei concerti sono state annunciate e i biglietti disponibili online, con molte vendite avvenute in pochi minuti. Le piattaforme di vendita hanno registrato un picco di accessi e acquisti immediati, con gli utenti che hanno aggiornato le pagine ripetutamente e inserito i pagamenti nel wallet in anticipo.

Ore 14 in punto di lunedì 13 luglio, dita sospese sul tasto “aggiorna” e carta già inserita nel wallet: comprare un biglietto per un grande concerto, ormai, somiglia più a un click day che a un acquisto. Altro che tran tran: chi puntava a Milano o Roma per il nuovo tour di Sfera Ebbasta lo ha imparato in fretta, perché le due date del Live Tour 2027, annunciate il 10 luglio, sono andate esaurite nel giro di poche ore dall’apertura delle vendite. La risposta dell’organizzazione non si è fatta attendere: raddoppio in entrambe le città, con due nuovi appuntamenti fissati per il 2 febbraio a Roma e il 5 febbraio a Milano. Il rapper di Cinisello... 🔗 Leggi su Dilei.it

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