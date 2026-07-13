Concerti Sfera Ebbasta Live Tour 2027 inizia oggi la vendita dei biglietti | i prezzi e dove acquistarli
I biglietti per il Sfera Ebbasta Live Tour 2027 sono disponibili da oggi. Le date previste sono nei palazzetti di Torino, Roma, Milano e Bologna. I prezzi variano a seconda della posizione e del settore scelto, con diverse fasce di costo. I biglietti possono essere acquistati online attraverso i canali ufficiali di vendita. La data di inizio del tour e le location sono state rese note con l’annuncio ufficiale.
È stato annunciato il Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta, con il rapper che si esibirà nei palazzetti di Torino, Roma, Milano e Bologna. Qui i prezzi dei biglietti e come acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Manca meno di un'ora: alle 14 si aprono le prevendite online del Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta. Nell'articolo trovi il calendario completo dei concerti e tutte le informazioni per acquistare i biglietti. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it https://www.allmu facebook
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