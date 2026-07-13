Concerti Sfera Ebbasta Live Tour 2027 inizia oggi la vendita dei biglietti | i prezzi e dove acquistarli

Notizia in breve

I biglietti per il Sfera Ebbasta Live Tour 2027 sono disponibili da oggi. Le date previste sono nei palazzetti di Torino, Roma, Milano e Bologna. I prezzi variano a seconda della posizione e del settore scelto, con diverse fasce di costo. I biglietti possono essere acquistati online attraverso i canali ufficiali di vendita. La data di inizio del tour e le location sono state rese note con l’annuncio ufficiale.