Sfera Ebbasta ha annunciato un nuovo tour live per il 2027, con quattro concerti previsti nei principali palazzetti italiani a partire da gennaio. La notizia arriva dopo il successo ottenuto negli stadi durante il recente tour, mentre lo spettacolo estivo continua in diverse venue. L’artista ha comunicato ufficialmente le date per il prossimo anno, senza ulteriori dettagli sui luoghi specifici o le modalità di vendita dei biglietti.

DOPO IL GRANDE SUCCESSO NEGLI STADI E MENTRE IL $€LEBRATION TOUR PROSEGUE NELLE PRINCIPALI VENUE ESTIVE SFERA EBBASTA GUARDA AL FUTURO CON IL LIVE TOUR 2027 QUATTRO APPUNTAMENTI ANNUNCIATI PER IL PROSSIMO ANNO NEI PRINCIPALI PALAZZETTI ITALIANI 30 gennaio 2027 TORINO, Inalpi Arena 3 febbraio 2027 ROMA, Palazzo Dello Sport 6 febbraio 2027 MILANO, Unipol Dome 13 febbraio 2027 BOLOGNA, Unipol Arena Dopo aver infiammato gli stadi con $€LEBRATION, lo show-evento che ha celebrato i 10 anni di carriera davanti a decine di migliaia di fan, e in attesa di calcare -fino al 14 agosto- i palchi delle principali venue estive, Sfera Ebbasta guarda già al futuro, pronto a tornare dal vivo anche nel 2027 con una nuova serie di appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti – nei principali palazzetti italiani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sfera Ebbasta annuncia il live tour 2027. Quattro appuntamenti nei principali palazzetti italiani a partire da gennaio 2027

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Sfera Ebbasta - Luna Park (AI) @AItaliaLeaks

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Il Duomo riprodotto sul palco, la Madonnina che domina lo show e il ricordo del padre negli in-ear: Sfera Ebbasta fa tremare San Siro e annuncia l'uscita del nuovo album. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it #SferaEbbasta #SanSiro allmusicitalia.it/ne x.com

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