Servizio civile | 50 posti Si apre il futuro dei giovani

Sono aperti 50 posti per il servizio civile. I volontari si occuperanno di attività educative, assistenza a anziani e disabili, tutela dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale. Le candidature sono rivolte ai giovani interessati a impegnarsi in progetti di volontariato. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno attive fino a una data da definire. Non sono previsti costi, e i partecipanti riceveranno un compenso mensile.

Aiutare i più giovani nelle attività educative, assistere una persona anziana o disabile, contribuire alla tutela dell’ambiente o della valorizzazione del patrimonio culturale. È il servizio civile, un’esperienza di cittadinanza attiva che permette a ragazzi e ragazze - dai 18 ai 29 anni di età - di mettersi al servizio della propria comunità, crescere sul piano personale e costruire un bagaglio di esperienze utile, perché no, anche per il futuro professionale. C’è ancora qualche giorno di tempo, fino al 16 luglio, per partecipare al bando 2026 finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. In città e comprensorio sono tante le opportunità - una cinquantina - che si possono visionare sul sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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