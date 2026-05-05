Arezzo chiama giovani | 19 posti per il servizio civile

Il Comune di Arezzo ha pubblicato un bando per 19 posti destinati al servizio civile regionale. La selezione è rivolta ai giovani interessati a partecipare a progetti di volontariato e assistenza sul territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente e le procedure di iscrizione devono essere seguite secondo le indicazioni fornite dall’ente. L’opportunità è rivolta a chi desidera impegnarsi in attività di utilità sociale.

Oh citti, qui niente scherzi: il Comune di Arezzo tira fuori un’occasione mica da buttare — 19 posti per il servizio civile regionale, roba seria eh, mica chiacchiere da bar. Si cercano giovani tra i 18 e i 29 anni, gente che c’ha voglia de fa’ qualcosa e magari anche de imparà due cose utili. I progetti son quattro, e anche belli diversi tra loro: dal digitale alla pubblica amministrazione, fino alla cultura e ai bimbi piccoli. Tipo “Giovani x la PA”, “Comune digitale e inclusivo”, e pure roba storica come “La Giostra ritrovata”. insomma, ce n’è per tutti i gusti. Certo, qualche requisito ce sta: devi stare in Toscana e non devi lavorare al momento.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo chiama giovani: 19 posti per il servizio civile Notizie correlate Servizio Civile Universale 2026: all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovaniArezzo, 25 marzo 2026 – C’è tempo fino all’8 aprile per candidarsi al Servizio Civile Universale: un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i... Servizio Civile Universale 2026: all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovani, domande entro l’8 aprileAnche quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Arezzo partecipa al bando con 5 posti disponibili, di cui 2 riservati a...