Servizio civile regionale OpenCom apre quattro posti ad Arezzo per giovani fra i 18 e i 29 anni
Arezzo, 18 maggio 2026 – Quattro giovani tra i 18 e i 29 anni avranno l’opportunità di partecipare a un servizio civile regionale, che durerà un anno. L’iniziativa si svolge nella città e consente ai partecipanti di impegnarsi in attività legate alla progettazione europea. La selezione è aperta e i posti disponibili sono quattro. La proposta mira a far vivere ai giovani un’esperienza nel settore del servizio civile, offrendo loro la possibilità di inserirsi in un contesto dedicato ai programmi europei.
Arezzo, 18 maggio 2026 – Quattro giovani potranno trascorrere i prossimi dodici mesi nel cuore della progettazione europea. OpenCom, cooperativa sociale con sede in Piazza Giotto, ha aperto le candidature per quattro posti di Servizio civile regionale, nell'ambito del bando della Regione Toscana che mette complessivamente a disposizione 2.396 posti su tutto il territorio. Possono candidarsi giovani fra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, in condizione di disoccupazione, inattività o non occupazione. Il servizio dura un anno, con un impegno di trenta ore settimanali, e prevede un assegno mensile di 507,30 euro corrisposto direttamente dalla Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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