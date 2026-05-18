Servizio civile regionale OpenCom apre quattro posti ad Arezzo per giovani fra i 18 e i 29 anni

Arezzo, 18 maggio 2026 – Quattro giovani tra i 18 e i 29 anni avranno l’opportunità di partecipare a un servizio civile regionale, che durerà un anno. L’iniziativa si svolge nella città e consente ai partecipanti di impegnarsi in attività legate alla progettazione europea. La selezione è aperta e i posti disponibili sono quattro. La proposta mira a far vivere ai giovani un’esperienza nel settore del servizio civile, offrendo loro la possibilità di inserirsi in un contesto dedicato ai programmi europei.

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