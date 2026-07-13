A dieci giorni dal raduno previsto per mercoledì 22 nel quartier generale del campo ’Botti’ in via delle Suore, la Cittadella Vis Modena ha ormai completato il suo mercato. Il ds Biagini ha ritoccato soprattutto l’attacco, con il tandem Cericola-Rizq che dovrà portare quelli reti per mantenere i biancazzurri fra le prime. Due le caselle mancanti. Prima di tutto c’è da sciogliere il nodo offensivo, dove la società attende una risposta da Lorenzo Caprioni: il 36enne trequartista autore di 7 gol e 8 assist nella scorsa stagione ha avuto un’opportunità lavorativa (ha preso la licenza per il taxi) e sta valutando se proseguire o chiudere a certi livelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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