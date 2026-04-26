milan futuro tra la serie d e il possibile ripescaggio in serie c

La squadra giovanile del Milan, conosciuta come Milan Futuro, sta disputando questa stagione in Serie D. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sul loro possibile ripescaggio in Serie C, ma si discutono diverse ipotesi riguardo al futuro del club. La stagione in corso vede il team impegnato a migliorare la propria posizione nel campionato dilettantistico, mentre si attendono eventuali decisioni delle autorità competenti.

Che stagione è stata per il Milan Futuro? La seconda squadra rossonera sta giocando in Serie D. Ecco cosa può succedere. Che stagione è stata per il Milan Futuro? La seconda squadra rossonera sta giocando in Serie D e il prossimo anno potrebbe anche tornare in Serie C con l'opzione ripescaggio. Ecco l'analisi di Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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