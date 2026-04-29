Calendario formula e regolamento | tutto sui playoff e i playout in Serie B e Serie C

Sono state pubblicate le date e le modalità degli spareggi promozione e salvezza per la Serie B e la Serie C. Sono stati definiti il calendario, le formule e i regolamenti ufficiali, con dettagli su come vengono stabiliti i criteri in caso di pareggio. Le procedure per i playoff e i playout sono state rese note, includendo anche le eventuali regole di sorteggio e le modalità di svolgimento delle gare.

Il bello viene ora. Post-season di Serie B e C, una specie di secondo campionato che da maggio in poi diventa vero arbitro dell’annata. Ecco tutto quello che c’è da sapere su playoff e playout in seconda e terza serie. Anche stavolta, come nell’ultimo ventennio, i playoff di Serie B si giocheranno. Escluso il pericolo “forbice”, ovvero l’eccessivo distacco fra terza e quarta classificata che cancella la post-season promuovendo direttamente in A la squadra giunta sul gradino più basso del podio. La forbice di 14 punti fra Monza-Frosinone e il Palermo quarto non è aritmeticamente verificabile, dunque esultano i siciliani e il carrozzone al seguito.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calendario, formula e regolamento: tutto sui playoff e i playout in Serie B e Serie C Notizie correlate Guida ai Playoff e Playout Serie C 2026: tabellone, squadre qualificate e calendarioDomenica 3 maggio prenderanno il via i playoff di Serie C, che termineranno il 7 giugno, con la finale della fase nazionale. Leggi anche: Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Modifiche al regolamento: prime prove vere solo in Spagna per Permane | FP; Dalla qualifica alle gare: quante modifiche al regolamento 2026. I dettagli; F1, FIA e i team hanno deciso: ecco tutte le novità al regolamento decise in vista del GP di Miami; Cambiano le regole in F1, più libertà in qualifica: le decisioni della Fia. Calendario, formula e regolamento: tutto sui playoff e i playout in Serie B e Serie CLe regole, i criteri in caso di pareggio e le date degli spareggi promozione e salvezza per la stagione post-regular season ... gazzetta.it Calendario e Regolamento 2025/2026. Online date, crireri di selezione e novitàSono online il calendario dell’attività agonistica nazionale ed internazionale della stagione 2025/2026 e il Regolamento di attività del settore Nuoto, consultabili nella sezione Norme e Documenti ... federnuoto.it F1, IL CALENDARIO 2027 PRENDE FORMA: IPOTETICA PRIMA TAPPA IN BAHREIN IL 14 MARZO Il Mondiale di Formula 1 2027 si aprirà quasi certamente in Bahrain, con il circuito di Sakhir pronto a riprendersi il ruolo di tappa inaugurale il 14 marzo. Lo sp - facebook.com facebook La Regione Calabria ha definito il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Il decreto firmato dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto stabilisce l’inizio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno… x.com