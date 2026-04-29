Calendario formula e regolamento | tutto sui playoff e i playout in Serie B e Serie C

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le date e le modalità degli spareggi promozione e salvezza per la Serie B e la Serie C. Sono stati definiti il calendario, le formule e i regolamenti ufficiali, con dettagli su come vengono stabiliti i criteri in caso di pareggio. Le procedure per i playoff e i playout sono state rese note, includendo anche le eventuali regole di sorteggio e le modalità di svolgimento delle gare.

Il bello viene ora. Post-season di Serie B e C, una specie di secondo campionato che da maggio in poi diventa vero arbitro dell’annata. Ecco tutto quello che c’è da sapere su playoff e playout in seconda e terza serie. Anche stavolta, come nell’ultimo ventennio, i playoff di Serie B si giocheranno. Escluso il pericolo “forbice”, ovvero l’eccessivo distacco fra terza e quarta classificata che cancella la post-season promuovendo direttamente in A la squadra giunta sul gradino più basso del podio. La forbice di 14 punti fra Monza-Frosinone e il Palermo quarto non è aritmeticamente verificabile, dunque esultano i siciliani e il carrozzone al seguito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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