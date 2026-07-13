Le squadre lombarde di Serie C si preparano alla nuova stagione, con raduni già iniziati. L’Alcione ha iniziato oggi a Milano, dove rimarrà fino al 31 luglio, per la prima fase di allenamenti. Anche l’Inter Under 23 ha avviato le attività, mentre la Folgore Caratese affronterà il Sassuolo in un match importante. La stagione si avvicina e le squadre sono in fase di preparazione.

Tutto pronto (o quasi) per la nuova stagione delle tredici squadre lombarde che parteciperanno alla prossima Serie C. Oggi è già tempo di raduno per l’Alcione che svolgerà la prima fase a Milano fino al 31 luglio. Il 22 la prima amichevole di lusso a Pinzolo (Trentino) contro il Torino. In agosto, invece, i ragazzi di Cusatis (nella foto) saranno in Emilia Romagna, a Toano, fino al 13. Si ritrova oggi anche l’Inter Under 23, al Konami Centre, mentre il 16 è prevista la partenza per Livigno. Qui la squadra giocherà contro il Grosio (22 luglio), mentre il 26 è in programma un’amichevole col Novara a Borgomanero. A seguire la compagine di Vecchi scenderà in campo con AlbinoLeffe (2 agosto a Zanica), Lecco (in trasferta, il 5) e Pergolettese (il 9 a Crema). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Serie C. Alcione e Inter Under 23 al lavoro a partire da oggi. Big match per la Folgore Caratese: sfiderà il Sassuolo

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