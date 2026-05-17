Serie D in campo anche Varese e Casatese per l’ultimo atto dei playoff Poule scudetto Desenzano vuole il bis col Grosseto Folgore Caratese all’esame Vado | basta un punto

Nella Serie D, si disputano le ultime partite dei playoff con la presenza di Varese e Casatese. La poule scudetto vede coinvolte Desenzano e Grosseto, con i padroni di casa che cercano il secondo successo consecutivo. La Folgore Caratese affronta il Vado e può qualificarsi con un punto. Folgore Caratese e Desenzano sono pronte a sfidare gli avversari per avanzare alle semifinali della poule scudetto.

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Folgore Caratese e Desenzano sono pronte a compiere l’ultimo passo verso le semifinali della poule scudetto di serie D. I gardesani (girone B) alle 16 ospitano il Grosseto. Alle 17 i brianzoli (girone A) rendono visita al Vado: basterà un punto, grazie alla vittoria nella prima sfida col Treviso (che ha poi pareggiato con i savonesi). Stesso discorso per la squadra di Gaburro, al momento a 3 punti insieme all’ Ostiamare. Si qualificano al penultimo atto le prime classificate dei tre gironi più la miglior seconda. Oggi si giocano anche le finali playoff (ore 16): Varese nel girone A, Casatese Merate nel B. Reduci dalla vittoria sulla Biellese per 2-1, i biancorossi di Andrea Ciceri dovranno superare lo scoglio del Ligorna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D, in campo anche Varese e Casatese per l’ultimo atto dei playoff. Poule scudetto, Desenzano vuole il bis col Grosseto. Folgore Caratese all’esame Vado: basta un punto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Folgore Caratese, l’ora della verità: basta un punto per la Serie CLa Folgore Caratese si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie C, con la possibilità di sancire ufficialmente il salto di categoria... Poule scudetto serie D. Desenzano, marcia inarrestabile. Il sogno tricolore ora è più vicinoHa iniziato il suo cammino nella Poule Scudetto di serie D nel migliore dei modi il Desenzano. Calcio | Serie D. Seconda giornata della poule scudetto, nel tardo pomeriggio in campo Folgore Caratese e Treviso x.com Scudetto serie D, la Folgore Caratese sul campo del VadoCARATE BRIANZA - L'avvio è stato con il botto con una convincente e netta vittoria contro il Treviso. La Folgore Caratese vuole ora ... monzaindiretta.it Calcio | Serie D. Seconda giornata della poule scudetto, nel tardo pomeriggio in campo Folgore Caratese e TrevisoA ridosso dell'inizio della serata il Vado conoscerà i possibili risultati che potrebbero permettere ai rossoblu di ottenere il pass per la seconda fase della poule Scudetto. Alle 18:30 si giocherà in ... svsport.it