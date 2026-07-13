Serie a2 I Wildcats salutano capitan Amato Sarà l’Urania dei fratelli Gentile

I Wildcats hanno ufficialmente salutato il capitano Amato. La squadra di Serie A2 sta formando il nuovo roster, con l’Urania Milano guidata da coach Pino Sacripanti. La formazione si sta completando con l’arrivo di un giocatore americano, che sarà la punta di diamante della squadra. Il nome già noto è Alessandro Gentile, che si unirà al team per la prossima stagione. La squadra si sta preparando per l’inizio del campionato.

La nuova Urania Milano di coach Pino Sacripanti comincia a prendere forma in attesa della punta di diamante, l’americano che completerà il roster. In realtà il grande protagonista ha già un nome e cognome ed è Alessandro Gentile. Al suo fianco arriverà un tiratore. E poi c’è quel qualcosa in più che i Wildcats si aspettano dall’accoppiata di grande esperienza con il fratello Stefano, che dopo la promozione con Scafati è pronto a prendere possesso della cabina di regia rossoblù (arriverà anche il 20enne Saccoccia da Rimini a far da cambio). Questo ha portato a fare una forte cesura con il passato, perché Andrea Amato non giocherà più con l’Urania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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