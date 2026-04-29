Questa sera alle 20.45, al Modigliani Forum di Livorno, si svolge il primo turno del play-in di Serie A2 maschile tra Urania Milano e Juvi Bologna. La partita rappresenta una fase decisiva per la qualificazione alla fase successiva del campionato. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe permettere loro di proseguire nel torneo.

È una montagna da scalare la sfida di questa sera alle 20.45 al Modigliani Forum di Livorno, dove l’Urania Milano gioca il primo turno del play-in di Serie A2 maschile. Contro la Libertas, la Wegreenit di coach Marco Cardani, infatti, dovrà fare ancora a meno del suo leader Alessandro Gentile, ancora fuori per il brutto infortunio che lo ha messo ko una decina di giorni fa. Proverà a stringere i denti invece la “stellina“ Matteo Cavallero che, risparmiato nell’ultimo turno a Verona, farà in modo di giocare seppur non nelle migliori condizioni. Aggiungendo anche la partenza di qualche settimana fa di Kevion Taylor per il campionato israeliano, sembra davvero difficile per i Wildcats piegare i labronici, ma giustamente l’Urania non vuole lasciare nulla di intentato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie a2 maschile. Tutto in una gara. Urania e Juvi in campo nel play-in

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