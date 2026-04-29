Basket play-in serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno - Wegreenit Urania Milano in diretta Live
La Libertas Livorno affronta subito una nuova gara nel torneo di serie A2 di basket, dopo aver concluso la stagione regolare con una vittoria contro Pesaro. La partita contro Wegreenit Urania Milano si gioca in diretta e rappresenta una sfida eliminatoria nel play-in. La squadra toscana si prepara a scendere in campo senza pause, in attesa di determinare il suo percorso nel torneo.
Neanche il tempo di godersi il bel successo contro Pesaro con cui è stata chiusa la stagione regolare, che la Libertas Livorno deve subito tornare in campo per una partita senza appello. Oggi al Modigliani Forum (palla a due alle 20.45 di oggi, mercoledì 29 aprile), gli amaranto attendono Urania.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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