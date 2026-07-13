Serie A oggi cominciano i ritiri | ma con quali giocatori? Dall’Inter alla Juve il mercato non decolla | Il punto squadra per squadra

Cominciano i raduni, comincia la preparazione. Il problema è ‘ con che squadra? ’. La tendenza di questa prima parte del calciomercato è che si fanno trattative, ma non si combina poi molto. Solo il Milan e il Como hanno, per ora, fatto qualche operazione importante. Le altre, tra le big, sono rimaste tutte ferme, bloccate da rose extralarge e dalla necessità di far quadrare i conti. Ecco la situazione, squadra dopo squadra. INTER. Chivu comincia oggi a lavorare, senza tanti giocatori che sono stati impegnati al Mondiale (o lo sono tutt’ora: vedi Lautaro Martinez e Marcus Thuram ) e con soli tre volti nuovi: Provedel, Stankovic e il giovane Massolin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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