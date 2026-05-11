Durante la 36ª giornata di Serie A, l’Inter ha sfidato la Lazio allo Stadio Olimpico. La partita si è svolta in un clima privo di implicazioni per la classifica, dato che i nerazzurri avevano già conquistato il titolo di campioni d’Italia. In questa occasione, è stato esordito in prima squadra un giovane proveniente dall’Under 23, che ha preso parte alla gara contro i biancocelesti.

Nella 36° giornata di Serie A, l’ Inter, già matematicamente campione d’Italia, ha affrontato la Lazio allo Stadio Olimpico in una sfida priva di particolare rilievo. Nonostante l’assenza di obiettivi concreti, i nerazzurri hanno offerto una prestazione di grande solidità, maturità e intensità agonistica, imponendosi con un netto 0-3 anche in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio, che li vedrà nuovamente opposti ai biancocelesti. Tra gli aspetti più positivi della serata spiccano, oltre ad una prestazione collettiva di altissimo livello, il ritorno al gol di Lautaro Martinez e l’eccellente prova di Diouf, alla sua seconda presenza da titolare.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, dall’Under 23 alla prima squadra: esordio in Serie A per Mattia Mosconi contro la Lazio

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