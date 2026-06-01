Un ex calciatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è incompleta e ha bisogno di almeno sei nuovi acquisti sul mercato. Ha inoltre affermato che l’attaccante ha esaurito il suo ciclo in maglia bianconera. La sua analisi è stata rilasciata in esclusiva a un sito dedicato alla squadra.

di Alberto Petrosilli Padovano, ex calciatore della Juve, è intervenuto in esclusiva a per analizzare il momento dei bianconeri e non solo. Michele Padovano è intervenuto in esclusiva a . Le sue dichiarazioni sul momento dei bianconeri e sul futuro: Ciao Michele, partiamo da un’analisi sulla stagione della Juve, chiusa col sesto posto finale e la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Quali sono stati per te i motivi di questo fallimento? « Come ho sempre detto dall’inizio del campionato a me questa squadra è sempre parsa incompleta. Aveva delle buone individualità però mancava nell’asse soprattutto centrale di giocatori esperti della fascia 26-32 anni, giocatori che nei momenti difficili prendono la partita in mano e la indirizzano dove vogliono loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano: «Juve squadra incompleta, servono almeno 6 giocatori sul mercato. Vlahovic ha terminato il suo tempo» – ESCLUSIVA

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PADOVANO: la JUVE DEVE VINCERE, MANDEREI VIA COMOLLI SPALLETTI VLAHOVIC! TARGIA su SAVIANO INTER!

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