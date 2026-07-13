Durante un'operazione di controllo del territorio, è stato sequestrato hashish e un veicolo, con la patente ritirata. Le operazioni sono state ordinate dal Prefetto di Benevento durante le riunioni di coordinamento delle forze di polizia.

Proseguono le operazioni straordinarie di controllo del territorio disposte dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella nel corso delle periodiche riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia. I servizi, avviati nel capoluogo, sono stati progressivamente estesi anche ai comuni della provincia, con particolare attenzione all’area della Valle Caudina e, nello specifico, ai comuni di Montesarchio e Airola. Il successivo 11 luglio i servizi sono stati estesi ai comuni di Montesarchio e Airola, nell’ambito della pianificazione predisposta per rafforzare la presenza delle Forze di Polizia anche sul territorio provinciale. Comunicato Stampa Al centro della replica i turni in sala operatoria, la carenza di personale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sequestrato hashish e un veicolo, ritirata anche una patente

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Incubo sulle strade, alla guida sotto effetto di droga e senza patente: due 18enni nei guai

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