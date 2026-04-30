Alla guida con patente falsa 30enne denunciato e veicolo sequestrato

Nella serata del 25 aprile, una pattuglia della Polizia locale di Modena ha fermato un uomo di 30 anni alla guida di un veicolo. Durante il controllo, è stato riscontrato che il conducente possedeva una patente di guida falsa. L’uomo è stato denunciato, mentre il veicolo è stato sequestrato. La pattuglia stava effettuando un controllo sulla circolazione stradale nella zona centrale della città.

Nella serata del 25 aprile, intorno alle 22, una pattuglia della Polizia locale di Modena, impegnata in attività di controllo della circolazione stradale, ha fermato un trentenne, residente in città, alla guida con una patente falsa.Durante i controlli, gli agenti hanno notato un'autovettura che.🔗 Leggi su Modenatoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Alla guida con patente falsa. Scoperto e denunciato Monza, alla guida con una patente albanese falsa: multato e denunciatoMonza, 12 febbraio 2026 – Girava con una patente falsa ma, quando è incappato in un incidente stradale, gli agenti della polizia locale di Monza lo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Patente, uno su 4 bocciato: boom di esami e le province dove è più difficile superarla; Ubriachi alla guida, quattro patenti ritirate nel maceratese; Guida con patente sospesa e rifiuta l’alcoltest: fermato e denunciato dalla Polizia locale a Malgesso. Guida con la patente sospesa, provoca un incidente stradale e minaccia le vittime, denunciatoL’operazione condotta dai carabinieri di Loano, l’episodio tra Loano e Finale Ligure, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza ... genova.repubblica.it Guidano ubriachi o senza patente, sanzioni da record durante il weekend festivo: 7 automobilisti fermati in provincia di AnconaANCONA - Guidano senza patente o ubriachi: 7 automobilisti sanzionati durante il weekend festivo. Trai conducenti sanzionato anche un 18enne ubriaco con solo il foglio rosa. corriereadriatico.it Calcio a 5: Giuseppe Fiorenza alla guida del Marsala Futsal 2012 #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com