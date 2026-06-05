Un uomo di 35 anni è stato fermato a Chieri nella tarda mattinata di mercoledì 3 giugno 2026, mentre era alla guida in stato di ebbrezza. L’alcoltest ha rilevato un tasso superiore a 1,5 grammi per litro. È stato denunciato, la patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

Un italiano di 35 anni residente a Chieri è stato fermato e denunciato dalla polizia locale della cittadina nella tarda mattinata di mercoledì 3 giugno 2026, dopo essere risultato positivo all'alcoltest con un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Il controllo, nel corso di un normale servizio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ubriaco alla guida di un carro funebre: patete sospesa ad un giovane bellunese

Notizie e thread social correlati

Alla guida con patente falsa, 30enne denunciato e veicolo sequestratoNella serata del 25 aprile, una pattuglia della Polizia locale di Modena ha fermato un uomo di 30 anni alla guida di un veicolo.

Colleferro. 50enne di Artena, agli arresti domiciliari, sorpreso alla guida di un’auto senza patente e palesemente ubriaco. Arrestato dai Carabinieri. Due denunce anche a ValmontoneUn uomo di 50 anni, residente ad Artena e agli arresti domiciliari, è stato fermato dai Carabinieri mentre guidava un'auto senza patente e sotto...

Argomenti più discussi: Sorpreso completamente ubriaco alla guida di un'auto a Chieri: denuncia, ritiro patente e veicolo sequestrato; Affidato ai servizi sociali, viene sorpreso ubriaco al volante dopo aver provocato un incidente: un uomo finisce in carcere; Ubriaco al volante non si ferma all' alt dei Carabinieri: fermato e sorpreso con droga nell' auto; Sorpreso dopo una rissa ubriaco e con la droga in tasca: denunciato.

Sorpreso completamente ubriaco alla guida di un'auto a Chieri: denuncia, ritiro patente e veicolo sequestratoUn italiano di 35 anni residente a Chieri è stato fermato e denunciato dalla polizia locale della cittadina nella tarda mattinata di mercoledì 3 giugno 2026, dopo essere risultato positivo all'alcolte ... torinotoday.it

Assisi, sorpreso ubriaco sull’auto di una cliente: denunciato dalla Polizia x.com