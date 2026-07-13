sequestrati prima di finire nei ristoranti del lago di garda 130 kg di alimenti avariati

Sono stati sequestrati 130 kg di alimenti avariati prima che arrivassero nei ristoranti del lago di Garda. I controlli congiunti hanno scoperto prodotti deteriorati pronti per essere distribuiti ai clienti. L’operazione ha coinvolto le autorità sanitarie e di polizia, che hanno sequestrato la merce in diverse strutture. Nessun alimento è stato consegnato ai ristoranti e sono in corso verifiche sulle filiere di approvvigionamento.

Desenzano del Garda (Brescia) – Alcuni ristoranti del Garda avrebbero potuto servire alimenti avariati ai loro clienti senza i controlli congiunti di Polizia e Ats, che hanno fermato alcuni mezzi su cui essi erano trasportati, trovando diverse carenze dal punto di vista igienico e sanitario come la scarsa pulizia, la mancata manutenzione dei mezzi e l’omesso rispetto delle procedure di controllo. Particolare attenzione è stata data al rispetto della catena del freddo, non rispettata appieno. Complessivamente sono stati sequestrati e destinati alla distruzione 130 chili di prodotti alimentari che non avrebbero potuto essere immessi nella filiera della ristorazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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