Durante un controllo nell’area gardesana di Brescia, sono stati sequestrati e distrutti 130 chili di alimenti considerati non idonei al consumo. Tra gli alimenti eliminati ci sono tortellini, carne, pesce e pane. La verifica è stata condotta dalla Polizia Stradale e dal personale dell’Azienda Territoriale Sanitaria, con l’obiettivo di verificare la sicurezza alimentare nel settore della ristorazione.

È di 130 kg di alimenti distrutti il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalla Polizia Stradale e dal personale ATS nell’area gardesana di Brescia, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare nel settore della ristorazione. Sanzioni sono state elevate per carenze igieniche e mancato rispetto delle norme sul trasporto di cibo. Controlli mirati sulla filiera della ristorazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi si è svolta un’attività di controllo di particolare rilievo, mirata a verificare il corretto trasporto di sostanze alimentari destinate ai servizi di ristorazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Brescia, sequestrati 130 kg di alimenti non idonei al consumo: distrutti tortellini, carne, pesce e pane

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