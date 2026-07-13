La Polizia Stradale di Brescia, con il supporto dell'ATS di Brescia, ha sequestrato circa 130 chilogrammi di cibi avariati destinati ai ristoranti sul Lago di Garda. L'operazione si è svolta nei giorni scorsi durante controlli lungo le strade. I prodotti sono stati confiscati e messi sotto sequestro. Non sono state riportate altre informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità di trasporto.

Circa 130 chilogrammi di alimenti avariati sono stati intercettati nel corso di un'attività di controllo svolta nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Brescia, in collaborazione con il personale dell'ATS di Brescia. L'operazione ha interessato la zona del Garda ed era finalizzata a verificare il rispetto delle norme sul trasporto degli alimenti destinati al settore della ristorazione sul lago. Grazie all'attività ispettiva sono stati trovati carne, pesce, verdure, tortellini, creme ed anche pane trasportato in maniera non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Durante i controlli che hanno evitato che raggiungessero i ristoranti sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui la carente igiene dei veicoli, la mancata manutenzione e l'inosservanza delle procedure di autocontrollo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Lago di Garda, polizia sequestra 130 Kg di cibi avariati destinati ai ristoranti

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