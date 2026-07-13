Il principe Harry ha partecipato a una sessione di yoga con le capre, durante un evento pubblico. Durante l'attività, una delle capre ha saltato addosso al partecipante, creando un momento divertente. L'evento includeva giochi, palloncini d'acqua e attività all'aperto. I tabloid hanno commentato la scena ironicamente, riferendosi alla protezione dei simboli della corona. Nessuna informazione è stata fornita sulla location o sull'organizzazione dell'evento.

Giochi, yoga con le capre e palloncini d’acqua. Poi un siparietto che ha fatto sorridere i presenti. Protagonista il principe Harry, ospite dello Scotty’s Summer Festival, l’evento organizzato dalla charity Scotty’s Little Soldiers, associazione che sostiene i bambini e i ragazzi che hanno perso un genitore durante il servizio nelle forze armate britanniche. Tra le attività proposte c’era anche una sessione di goat yoga. Cos’è? Una disciplina nata negli Stati Uniti che abbina i tradizionali esercizi di yoga alla presenza di caprette lasciate libere di muoversi tra i partecipanti, spesso salendo sulla schiena o sulle gambe di chi è sdraiato sul tappetino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senti la capra dentro di te”: il principe Harry partecipa a una sessione di yoga con le caprette ma una gli salta addosso. I tabloid: “Proteggi i gioielli della Corona”

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