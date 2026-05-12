Dimostrare 30 anni di meno? Non faccio entrare il vecchiume dentro di me Poi l’alimentazione non bevo fumo sì ma ci sto lavorando Cannes è una tentazione ma dopo tre giorni ti senti una prugna secca | parla Ornella Muti

Durante il Festival di Cannes, Ornella Muti ha commentato di non voler far entrare il passare del tempo, sottolineando di non bere e di fumare, pur ammettendo di essere al lavoro su questa abitudine. Ha aggiunto che, dopo tre giorni in città, si sente molto stanca. È una delle tre attrici italiane presenti alla manifestazione, anche se non ci sono attrici italiane tra le protagoniste dei film italiani in concorso.

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