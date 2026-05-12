Dimostrare 30 anni di meno? Non faccio entrare il vecchiume dentro di me Poi l’alimentazione non bevo fumo sì ma ci sto lavorando Cannes è una tentazione ma dopo tre giorni ti senti una prugna secca | parla Ornella Muti

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Festival di Cannes, Ornella Muti ha commentato di non voler far entrare il passare del tempo, sottolineando di non bere e di fumare, pur ammettendo di essere al lavoro su questa abitudine. Ha aggiunto che, dopo tre giorni in città, si sente molto stanca. È una delle tre attrici italiane presenti alla manifestazione, anche se non ci sono attrici italiane tra le protagoniste dei film italiani in concorso.

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Ornella Muti è una delle tre italiane a Cannes, perché al Festival film nostrani non ce ne sono, ma attrici sì. Muti recita assieme a Isabella Ferrari e Asia Argento nel film Roma Elastico e, secondo lei, il regista Bertrand Mandico “ha quel tipo di.non dico follia ma visionarietà che può ricordare Marco Ferreri”. A Cannes c’è stata tante volte, racconta Muti, “una volta ho fatto un tappeto rosso scortata da tre body guard. Per forza, ti danno vestiti e gioielli, hai addosso 500 mila euro di roba che poi devi restituire, mentre la gente ti rincorre. C’è eccitazione nell’aria. Cannes è una grande tentazione, ma dopo tre giorni, dalla fatica, ti senti una prugna secca “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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