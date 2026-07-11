Il principe Harry ha partecipato a un festival estivo nelle West Midlands, dove ha praticato yoga con le capre e giocato con gavettoni. Durante l'evento, ha avuto un piccolo incidente, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La sua presenza ha coinvolto attività all'aperto e momenti di svago, senza ulteriori precisazioni sui risultati o sulle conseguenze dell'incidente. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento pubblico dedicato alle attività estive.

Il principe Harry ha provato lo yoga con le capre e ha giocato coi gavettoni in occasione di un festival estivo nelle West Midlands, in Inghilterra. Nel suo ultimo giorno di impegni nel Regno Unito, il Duca del Sussex ha fatto visita al festival “Scotty’s Little Soldiers” al Castello di Maxstoke, nel Warwickshire, organizzato dall’organizzazione no profit di cui è ambasciatore, che sostiene bambini che hanno perso un genitore in servizio nelle forze armate. Il principe Harry ha scherzato coi ragazzini e le caprette durante una sessione di yoga: per lui anche un piccolo “incidente”, quando un cucciolo ha provato a scavalcarlo, mentre era sdraiato sul tappetino, e involontariamente gli ha colpito le parti basse con le zampe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Harry tra gavettoni e yoga con le capre: per il principe anche un piccolo "incidente"

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