Al BCT arriva la comicità delle Gialappa’s, accompagnata da spettacoli di “Sensualità a Corte” e risate in piazza. L’evento include momenti di intrattenimento con la storica trasmissione radiofonica, conosciuta per le sue voci narranti senza volto. La presenza delle Gialappa’s ha attirato un pubblico vario, con molte persone che ricordano le trasmissioni di anni fa. Lo spettacolo si svolge in un contesto di festa e divertimento, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

Tempo di lettura: 4 minuti di Valentina Scognamiglio – C’è un’intera generazione letteralmente cresciuta con tre voci fuoricampo, di cui, per molto tempo, nessuno conosceva i volti. Tre voci che sono state in grado di creare qualcosa di nuovo e di straordinario con una semplice idea: commentare dal di fuori dello schermo con cinica ilarità. E così con ‘Mai dire banzai’, ‘Mai dire tv’, ‘Mai dire Gol’ e poi ‘Mai dire grande Fratello’ e mille altri programmi ancora, questo trio, ora diventato un duo, ha saputo conquistarsi un posto certo nella televisione italiana, un posto che per molte persone è un porto sicuro in cui rifugiarsi per alzare un po’ il livello di dopamina e magari ricaricarsi dopo una giornata faticosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Sensualità a Corte’ e risate in piazza: al BCT sbarca la comicità della Gialappa’s

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