La comicità di Antonio Ornano in piazza a San Vito al Tagliamento

A San Vito al Tagliamento, nella centrale Piazza del Popolo, si è svolto di recente un evento della rassegna “Stelle d’Estate”, che da diversi anni porta nella città artisti italiani di spicco. Tra gli artisti intervenuti, c’era anche Antonio Ornano, noto comico e attore, che ha intrattenuto il pubblico con il suo spettacolo. La manifestazione prevede periodicamente concerti e spettacoli teatrali, coinvolgendo diversi nomi del panorama nazionale. La piazza ha accolto con entusiasmo gli artisti presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torna “Stelle d’Estate”, rassegna che da anni porta a San Vito al Tagliamento (Pn), nella centralissima Piazza del Popolo, i grandi nomi della musica e dello spettacolo italiani. Dopo l’annuncio delle scorse settimane del concerto di Loredana Bertè (12 agosto), viene ufficializzato oggi un nuovo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Antonio Ornano sul palco del Rosmini: una serata di comicità "onesta" contro la dittatura della positivitàMercoledì 6 maggio, alle 21, nuovo appuntamento sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero. Ironia e satira sociale: Antonio Ornano in scena a Chiasso con (IN)GRATOVolto storico di programmi come Zelig e noto per personaggi surreali e taglienti, Ornano costruisce uno spettacolo che parte da una domanda semplice: siamo davvero obbligati a essere sempre felici, mo ... ciaocomo.it Antonio Ornano al Teatro Verdi di Sassari con (in)gratoTra rock, battute taglienti non solo su Crostatina (la moglie) e verità liberatorie, come quella che non è indispensabile essere grati, Antonio Ornano porta in scena uno spettacolo che è molto più ... unionesarda.it