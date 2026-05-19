La comicità di Antonio Ornano in piazza a San Vito al Tagliamento
A San Vito al Tagliamento, nella centrale Piazza del Popolo, si è svolto di recente un evento della rassegna “Stelle d’Estate”, che da diversi anni porta nella città artisti italiani di spicco. Tra gli artisti intervenuti, c’era anche Antonio Ornano, noto comico e attore, che ha intrattenuto il pubblico con il suo spettacolo. La manifestazione prevede periodicamente concerti e spettacoli teatrali, coinvolgendo diversi nomi del panorama nazionale. La piazza ha accolto con entusiasmo gli artisti presenti.
Torna “Stelle d’Estate”, rassegna che da anni porta a San Vito al Tagliamento (Pn), nella centralissima Piazza del Popolo, i grandi nomi della musica e dello spettacolo italiani. Dopo l’annuncio delle scorse settimane del concerto di Loredana Bertè (12 agosto), viene ufficializzato oggi un nuovo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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