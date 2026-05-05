Test per Medicina il Consiglio di Stato respinge gli appelli sul semestre aperto | Non è illogico

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere gli appelli riguardanti il test di Medicina, confermando che il semestre aperto non è considerato illogico. La decisione riguarda la validità di questa modalità di accesso alla facoltà, che continuerà a essere adottata. La sentenza del Tar del Lazio era stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha quindi confermato la validità di questa procedura.

L’accesso alla facoltà di Medicina continuerà ad avvenire con il semestre aperto: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del Tar del Lazio. Si chiude, dunque, in maniera definitiva, la battaglia legale per la riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina, voluta dalla ministra dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini, che incassa una nuova vittoria contro i numerosi ricorsi che erano stati presentati contro il semestre filtro. Nell’ordinanza, i giudici amministrativi di secondo grado (Settima sezione, in sede giurisdizionale) evidenziano che l’accesso a medicina, così come pensato nel suo impianto, “non appare illogico o irragionevole”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Test per Medicina, il Consiglio di Stato respinge gli appelli sul semestre aperto: “Non è illogico” Notizie correlate Medicina, il Consiglio di Stato respinge l’appello contro la sentenza del Tar sul semestre apertoIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la decisione del Tar del Lazio sul semestre aperto per la facoltà di Medicina. Semestre filtro a Medicina, il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi: “Sistema non è illogico o irragionevole”Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro il semestre aperto per Medicina, confermando la precedente decisione del Tar del Lazio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medicina, anche il Consiglio di Stato salva il semestre filtro; Test per Medicina, il Consiglio di Stato respinge gli appelli sul semestre aperto: Non è illogico; Medicina, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi sul semestre aperto: Nessuna irregolarità; Semestre filtro a Medicina, il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi: Sistema non è illogico o irragionevole. Medicina, anche il Consiglio di Stato salva il semestre filtroRespinto il ricorso contro la decisione del Tar Lazio che aveva promosso l’impianto del restyling voluto dalla ministra Bernini: la riforma resiste ... ilsole24ore.com Medicina. Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi sul Semestre aperto: Nessuna irregolaritàIl Consiglio di Stato rigetta i ricorsi sul Semestre aperto per l'ingresso a Medicina. Nessuna irregolarità nel sistema che subordina l'accesso al secondo semestre al superamento di alcuni esami. Conf ... quotidianosanita.it Bocciati in massa i ricorsi dal Consiglio di Stato. Avanti con il semestre filtro a medicina! Se il tempo e i soldi dedicati ai ricorsi, fossero stati dedicati allo studio, sarebbe stato meglio per tutti. - facebook.com facebook