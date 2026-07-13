Semestre aperto Medicina più tempo tra lezioni ed esami e vale il voto migliore | Accolte molte proposte degli studenti
Il nuovo decreto sul semestre aperto per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria prevede un aumento del tempo tra le lezioni e gli esami, e il voto più alto tra più prove sarà considerato per la valutazione finale. Il testo è stato firmato dalla Ministra dell’Università e della Ricerca e rispecchia molte delle richieste fatte dagli studenti durante il Tavolo tecnico del Ministero.
Il nuovo decreto sul semestre aperto per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, firmato dalla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, accoglie gran parte delle proposte avanzate dalle associazioni studentesche durante il Tavolo tecnico del MUR. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Semestre filtro Medicina 2026/2027: guida completa a iscrizioni, scadenze e graduatorie
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