Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 20262027 che per Medicina conferma l'impianto del semestre aperto – accesso libero ai corsi con il superamento degli esami, Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia – e introduce alcune novità frutto anche del confronto con gli studenti. Il calendario: lezioni dal 1° settembre, appelli a dicembre e gennaio Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre e si dovranno concludere non oltre dieci giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l' 11 gennaio, con i risultati il 20 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Semestre aperto di Medicina, cosa cambia: più tempo per le prove, pause più lunghe e graduatoria in tre sezioni

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Semestre filtro Medicina 2026/2027: guida completa a iscrizioni, scadenze e graduatorie

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