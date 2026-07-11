Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha segnato molte reti in Premier League e ha partecipato con la Norvegia ai Mondiali del 2026. Recentemente, si è diffusa la notizia di un suo possibile coinvolgimento in una partita contro l’Inghilterra, con l’obiettivo di eliminare la squadra britannica dalla competizione mondiale.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Erling Haaland ha fatto molta strada: ora fa a pezzi i difensori in Premier League con il Manchester City e giganti internazionali sul palco più grande con la Norvegia ai Mondiali del 2026. Il massiccio norvegese, che apparentemente equipaggia i difensori con facilità, è il figlio di Alf-Inge Haaland, che ha giocato per Leeds United, Nottingham Forest, Manchester City e Bryne. Di conseguenza, Erling è cresciuto come sostenitore del Leeds e ha iniziato la sua carriera calcistica con Bryne a livello giovanile. del 2026. Haaland è l’eroe della sua nazione. (Credito immagine: Getty Images) Haaland ha fatto parte delle giovanili della squadra norvegese dal 2005 al 2016, prima di entrare nella prima squadra nel 2017. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è Erling Haaland? Storia interna della Norvegia e dell’attaccante del Manchester City che sperano di eliminare l’Inghilterra dalla Coppa del Mondo

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